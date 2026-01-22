As concessões feitas pelo ministro do STF Alexandre de Moraes ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o cumprimento de pena na Papudinha têm alterado a rotina de outros presos na unidade.

A reportagem ouviu um militar da PM do DF e advogados de outros presos que cumprem pena na unidade. As fontes preferiram não se identificar por se tratar de informações internas da unidade e para não expor os custodiados que representam.

As mudanças

A ida de Bolsonaro à Papudinha causou remanejamentos em celas. Antes mesmo de entrar na unidade, o ex-presidente provocou mudanças na rotina. Acusada de tráfico de drogas, a advogada Jéssica Castro de Carvalho, 30, estava alojada desde novembro com outra mulher na Sala de Estado Maior e teve de ser transferida para ceder espaço a Bolsonaro.