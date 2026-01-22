O técnico Ronantyezer Rodrigues, do time sub-20 do Águia de Marabá, morreu na tarde desta quinta-feira (22), uma semana após o acidente com a delegação da equipe que disputou a Copinha.

Um trauma cranioencefálico foi a causa da morte de Ronan Tyezer, como era conhecido. A informação foi divulgada pelo próprio clube no Instagram.

O treinador tinha 45 anos e estava internado há uma semana no Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins. Hecton Alves, preparador do Águia na Copinha, foi o outro morto no acidente.