22 de janeiro de 2026
TRAGÉDIA

Técnico do Águia-PA na Copinha morre uma semana após acidente

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Instagram
Ronantyezer Rodrigues morreu na tarde desta quinta-feira (22), uma semana após o acidente

O técnico Ronantyezer Rodrigues, do time sub-20 do Águia de Marabá, morreu na tarde desta quinta-feira (22), uma semana após o acidente com a delegação da equipe que disputou a Copinha.

Um trauma cranioencefálico foi a causa da morte de Ronan Tyezer, como era conhecido. A informação foi divulgada pelo próprio clube no Instagram.

O treinador tinha 45 anos e estava internado há uma semana no Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins. Hecton Alves, preparador do Águia na Copinha, foi o outro morto no acidente.

Veja a nota do Águia:

"O Águia de Marabá está de luto. Com muito pesar informamos que, após serem realizados pela equipe médica todos os exames previstos no protocolo, foi constatada na tarde de hoje [22] a morte encefálica de Ronantyezer Rodrigues, o nosso Tyezer, sendo a causa da morte o trauma crânio encefálico.

Lamentamos profundamente esta perda, e prestamos toda solidariedade aos amigos, familiares e colegas, tendo sempre na memória a lembrança de um profissional dedicado e extremamente querido por todos que com ele conviveram.

Neste momento pedimos muito respeito, carinho e cuidado com a família. Mais informações sobre a despedida serão divulgadas em breve."

Tragédia na estrada

O acidente ocorreu entre as cidades de Crixás do Tocantins e Fátima, que ficam a cerca de 700 km de Marabá. A delegação se despediu da Copinha na semana passada, após derrota para o Juventude, e voltava de Guaratinguetá, no interior de São Paulo.

O ônibus com a delegação do Águia se chocou com um caminhão que estava parado na estrada. O clube afirmou que não havia qualquer sinalização da presença do veículo.

O preparador físico da equipe, Hecton Alves, morreu no local, e o técnico Ronan Tyezer ficou "gravemente ferido" antes da internação. Nenhum atleta sofreu grandes ferimentos.

