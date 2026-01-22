Técnico do Águia-PA na Copinha morre uma semana após acidente
| Tempo de leitura: 1 min
O técnico Ronantyezer Rodrigues, do time sub-20 do Águia de Marabá, morreu na tarde desta quinta-feira (22), uma semana após o acidente com a delegação da equipe que disputou a Copinha.
Um trauma cranioencefálico foi a causa da morte de Ronan Tyezer, como era conhecido. A informação foi divulgada pelo próprio clube no Instagram.
O treinador tinha 45 anos e estava internado há uma semana no Hospital Regional de Gurupi, no Tocantins. Hecton Alves, preparador do Águia na Copinha, foi o outro morto no acidente.
Veja a nota do Águia:
"O Águia de Marabá está de luto. Com muito pesar informamos que, após serem realizados pela equipe médica todos os exames previstos no protocolo, foi constatada na tarde de hoje [22] a morte encefálica de Ronantyezer Rodrigues, o nosso Tyezer, sendo a causa da morte o trauma crânio encefálico.
Lamentamos profundamente esta perda, e prestamos toda solidariedade aos amigos, familiares e colegas, tendo sempre na memória a lembrança de um profissional dedicado e extremamente querido por todos que com ele conviveram.
Neste momento pedimos muito respeito, carinho e cuidado com a família. Mais informações sobre a despedida serão divulgadas em breve."
Tragédia na estrada
O acidente ocorreu entre as cidades de Crixás do Tocantins e Fátima, que ficam a cerca de 700 km de Marabá. A delegação se despediu da Copinha na semana passada, após derrota para o Juventude, e voltava de Guaratinguetá, no interior de São Paulo.
O ônibus com a delegação do Águia se chocou com um caminhão que estava parado na estrada. O clube afirmou que não havia qualquer sinalização da presença do veículo.
O preparador físico da equipe, Hecton Alves, morreu no local, e o técnico Ronan Tyezer ficou "gravemente ferido" antes da internação. Nenhum atleta sofreu grandes ferimentos.