A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que amplia o direito ao desconto na conta de luz. A Tarifa Social de Energia Elétrica, que já reduz o valor da fatura conforme o consumo, poderá passar a atender famílias de baixa renda que tenham algum integrante em tratamento contra o câncer.

Pelo texto aprovado, o benefício será destinado a famílias inscritas no CadÚnico, com renda mensal de até um salário mínimo. O desconto varia de 10% a 100%, de acordo com a quantidade de energia consumida.