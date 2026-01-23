A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou, nessa quinta-feira (22), a suspensão e o recolhimento do lote CC28525493 do chocolate branco Laka. A medida foi motivada por um erro operacional da fabricante Mondelez Brasil Ltda, que embalou o produto Laka Oreo com o rótulo da versão tradicional (Branco).

A falha técnica compromete a segurança alimentar, pois a embalagem incorreta omite a presença de glúten na composição. A falta dessa informação obrigatória representa risco grave para consumidores celíacos ou alérgicos. O recolhimento é voluntário e restrito ao lote mencionado.

