O Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) publicou a nova resolução que organiza e define como enfermeiros podem prescrever medicamentos no Brasil. A norma, divulgada no Diário Oficial da União nesta quinta-feira (22), reúne regras já previstas em lei e estabelece orientações técnicas para garantir mais segurança no atendimento aos pacientes.

A prescrição por enfermeiros é permitida pela lei que regulamenta a profissão e por decreto. Pode ser feita dentro de protocolos institucionais e de programas de saúde pública, como os do Sistema Único de Saúde (SUS). A nova resolução não cria uma autorização inédita, mas padroniza e detalha como esse trabalho deve ser feito na prática.

O texto define que a prescrição deve estar incluída no chamado Processo de Enfermagem, respeitando protocolos clínicos, diretrizes do SUS e regras das instituições de saúde.