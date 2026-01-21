A ministra do Planejamento e Orçamento, Simonet Tebet, assinou na noite desta terça-feira (20) uma portaria que libera R$ 977 milhões para recompor o orçamento perdido pelas universidades e institutos federais durante a votação da LOA (Lei Orçamentária Anual) no Congresso.

Leia mais: Congresso corta quase R$ 500 milhões do orçamento das federais

Do montante anunciado, R$ 332 milhões irão para o custeio das unidades de ensino superior, e R$ 156 milhões para a rede federal de educação profissional. Outros R$ 230 milhões serão destinados à Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) para a concessão de bolsas a pesquisadores.