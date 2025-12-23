23 de dezembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
2026

Congresso corta quase R$ 500 milhões do orçamento das federais

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Universidade Federal do Rio de Janeiro
Com o ajuste, a verba prevista cai de R$ 6,89 bilhões para cerca de R$ 6,43 bilhões.
Com o ajuste, a verba prevista cai de R$ 6,89 bilhões para cerca de R$ 6,43 bilhões.

O Congresso Nacional aprovou um corte de R$ 488 milhões no orçamento das universidades federais para 2026. A redução, incluída no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), representa queda de 7,05% nos recursos discricionários das 69 instituições, usados para custeio, manutenção, bolsas e pesquisa.

Leia mais: SC: Câmara aprova fim de cotas raciais em universidades estaduais

Com o ajuste, a verba prevista cai de R$ 6,89 bilhões para cerca de R$ 6,43 bilhões. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) avalia que a medida agrava um cenário financeiro já crítico e atinge ações essenciais ao funcionamento das universidades.

A entidade aponta impacto direto na assistência estudantil, que sofreu corte aproximado de R$ 100 milhões (7,3%), comprometendo a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e a permanência de alunos em situação de vulnerabilidade.

*Com informações do G1

Comentários

Comentários