O Congresso Nacional aprovou um corte de R$ 488 milhões no orçamento das universidades federais para 2026. A redução, incluída no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), representa queda de 7,05% nos recursos discricionários das 69 instituições, usados para custeio, manutenção, bolsas e pesquisa.
Leia mais: SC: Câmara aprova fim de cotas raciais em universidades estaduais
Com o ajuste, a verba prevista cai de R$ 6,89 bilhões para cerca de R$ 6,43 bilhões. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) avalia que a medida agrava um cenário financeiro já crítico e atinge ações essenciais ao funcionamento das universidades.
A entidade aponta impacto direto na assistência estudantil, que sofreu corte aproximado de R$ 100 milhões (7,3%), comprometendo a Política Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) e a permanência de alunos em situação de vulnerabilidade.
*Com informações do G1