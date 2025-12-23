O Congresso Nacional aprovou um corte de R$ 488 milhões no orçamento das universidades federais para 2026. A redução, incluída no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), representa queda de 7,05% nos recursos discricionários das 69 instituições, usados para custeio, manutenção, bolsas e pesquisa.

Com o ajuste, a verba prevista cai de R$ 6,89 bilhões para cerca de R$ 6,43 bilhões. A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) avalia que a medida agrava um cenário financeiro já crítico e atinge ações essenciais ao funcionamento das universidades.