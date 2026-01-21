A Polícia Civil do Distrito Federal apura a atuação do técnico de enfermagem suspeito de envolvimento em ao menos três mortes no Hospital Anchieta, em Taguatinga. Segundo o delegado Maurício Iacozzilli, a principal linha de investigação aponta que o homem teria cometido os crimes por prazer, com indícios de um perfil psicopático.

Leia mais: Técnico aplicou 13 seringas de desinfetante em vítima

Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, de 24 anos, é apontado como o principal suspeito. Duas técnicas de enfermagem, Marcela Camilly Alves da Silva e Amanda Rodrigues de Sousa, também foram presas e são investigadas por possível participação nos casos. As mortes sob apuração são as de Marcos Raymundo Fernandes Moreira, 33, João Clemente Pereira, 63, e Miranilde Pereira da Silva, 75, mas a polícia não descarta que haja outras vítimas.