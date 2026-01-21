21 de janeiro de 2026
Afro-americano é morto por dupla de assaltantes em moto; VÍDEO

Por | da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes sociais via G1
Apuração inicial da polícia indica que Abissa Kobenan Nketttia pode ter sido vítima de uma tentativa de assalto.
Um homem de 57 anos foi morto a tiros em uma avenida do bairro Brotas, em Salvador (BA), na noite da última terça-feira (20). A vítima, segundo a Polícia Civil da Bahia, é o norte-americano Abissa Kobenan Nketttia, 57.

Uma apuração inicial da polícia indica que ele pode ter sido vítima de uma tentativa de assalto. Até o final da manhã desta quarta-feira (21), ninguém havia sido preso.

As autoridades não informaram se a vítima morava em Salvador ou estava de passagem pela cidade.

A Polícia Militar disse ter sido acionada por pessoas que relataram que "dois homens, a bordo de uma moto com placa ignorada, efetuaram vários disparos de arma de fogo contra uma vítima após uma tentativa de assalto". Segundo os investigadores, o norte-americano foi abordado na avenida Dom João VI.

A ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi chamada e, ao chegar ao local, o médico confirmou o óbito da vítima.

"Diligências são realizadas no sentido de identificar a autoria do crime", diz a Polícia Civil, em nota, sem dar outros detalhes sobre a dinâmica do crime.

"O policiamento segue intensificado em toda a região", acrescentou a PM.

