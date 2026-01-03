Um turista uruguaio de 36 anos foi morto a tiros durante a madrugada do dia 1º de janeiro, durante as comemorações de Réveillon na praia da Enseada, em Guarujá, no litoral paulista. Ele foi atingido por engano por um policial militar durante uma tentativa de assalto, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

De acordo com a secretaria, um policial militar de 43 anos estava comemorando a virada de ano com a família na praia quando um grupo de suspeitos se aproximou. Ele afirmou que um desses suspeitos ameaçou sacar uma arma, que estaria debaixo da camisa.

"Diante da situação, o policial interveio e houve troca de tiros. Os suspeitos conseguiram fugir", informou a SSP, em nota.