A estátua de Cristiano Ronaldo localizada em frente ao Museu CR7, na Ilha da Madeira, em Portugal, foi incendiada nessa terça-feira (20) em um ato de vandalismo registrado e divulgado nas redes sociais pelo próprio autor.
Nas imagens publicadas, o homem despeja um líquido inflamável sobre a escultura em tamanho real e ateia fogo em seguida. O caso é tratado como crime pelas autoridades portuguesas.
Em nota, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que abriu investigação para apurar o episódio. Segundo a imprensa local, o suspeito já foi identificado e é conhecido por envolvimento em ocorrências semelhantes na região.
O vídeo foi divulgado no Instagram pelo perfil @zaino.tcc.filipe. Na legenda, o autor marcou a conta oficial de Cristiano Ronaldo e escreveu a frase “Este é o último aviso de Deus”, sem esclarecer o teor da mensagem.
Inaugurado em 2013, o Museu CR7 fica em Funchal, cidade natal do jogador, e reúne troféus, camisas históricas e prêmios da carreira do atacante português. A estátua incendiada é um dos pontos mais procurados por turistas.