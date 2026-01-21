A estátua de Cristiano Ronaldo localizada em frente ao Museu CR7, na Ilha da Madeira, em Portugal, foi incendiada nessa terça-feira (20) em um ato de vandalismo registrado e divulgado nas redes sociais pelo próprio autor.

Nas imagens publicadas, o homem despeja um líquido inflamável sobre a escultura em tamanho real e ateia fogo em seguida. O caso é tratado como crime pelas autoridades portuguesas.

Em nota, a Polícia de Segurança Pública (PSP) informou que abriu investigação para apurar o episódio. Segundo a imprensa local, o suspeito já foi identificado e é conhecido por envolvimento em ocorrências semelhantes na região.