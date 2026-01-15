O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, novo nome da Reag Investimentos, com sede em São Paulo. A medida se dá no contexto das investigações da segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.
Leia mais: Em nova operação contra o Master, Vorcaro e parentes são alvo
Segundo o BC, já foi nomeado um liquidante independente para conduzir o processo. A autoridade monetária informou que a decisão foi motivada por “graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional”. Com a liquidação, ficam indisponíveis os bens dos controladores e ex-administradores da empresa.
Apesar da medida, os mais de 80 fundos administrados e geridos pela Reag não foram encerrados e estão ativos no mercado. As carteiras deverão, no entanto, buscar novas instituições para assumir a função de administração e garantir a continuidade das operações.
A Reag é investigada por suspeita de parceria com o Banco Master na administração de fundos envolvidos nas fraudes. Nessa quarta-feira (14), o fundador e ex-executivo da empresa, João Carlos Mansur, foi alvo de mandados de busca e apreensão, assim como endereços ligados ao controlador do Master, Daniel Vorcaro.
O Banco Central destacou que a instituição se enquadra no segmento S4 da regulação prudencial, destinado a empresas de pequeno porte e baixo impacto para a estabilidade do sistema financeiro. A autarquia afirmou ainda que continuará apurando responsabilidades, o que pode resultar em sanções administrativas e comunicação a outras autoridades competentes.
*Com informações do g1