O Banco Central decretou nesta quinta-feira (15) a liquidação extrajudicial da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, novo nome da Reag Investimentos, com sede em São Paulo. A medida se dá no contexto das investigações da segunda fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master.

Segundo o BC, já foi nomeado um liquidante independente para conduzir o processo. A autoridade monetária informou que a decisão foi motivada por “graves violações às normas que regem as atividades das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional”. Com a liquidação, ficam indisponíveis os bens dos controladores e ex-administradores da empresa.