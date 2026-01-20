O Novorizontino goleou o Palmeiras por 4 a 0, na noite de hoje, no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pelo Paulistão. Essa é a pior derrota da era Abel Ferreira no Alviverde - o treinador português nunca tinha perdido por mais de três gols de diferença.

O atacante Robson foi o nome do jogo com três gols. Hélio Borges completou a goleada para o Novorizontino.

Abel Ferreira escalou um time modificado e com Marcelo Lomba no gol, mas a defesa que começou o jogo era a titular: Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez. A equipe não tinha sofrido nenhum gol na competição. Todos os gols do Novorizontino tiveram erros individuais.