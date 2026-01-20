O laudo sobre a morte do menino Henry Borel aponta que as lesões encontradas no corpo do menino de 4 anos são incompatíveis com qualquer tipo de queda e afasta a tese de morte por acidente doméstico. Uma reprodução simulada do caso foi incluída no documento e confirma que ele sofreu agressões múltiplas.

Ministério Público do Rio de Janeiro juntou reprodução simulada ao processo hoje. O novo laudo, com a reconstituição do crime, foi elaborado pela Divisão de Evidências Digitais e Tecnologia. A perícia utilizou modelagem em 3D e técnicos concluíram que a morte do menino não foi um acidente.

A investigação descartou totalmente a versão de que Henry teria caído da cama. Segundo o documento, a disposição dos móveis e a altura dos objetos não seriam capazes de causar a quantidade e a gravidade dos ferimentos identificados. A perícia demonstrou que, mesmo em quedas de diferentes alturas simuladas, o corpo não apresentaria os traumas verificados.