O ex-jogador de futebol Cleilton Eduardo Vicente, conhecido como Perdigão, 48, foi agredido por um policial militar na saída do jogo entre São Joseense e Operário, no domingo (18), na Vila Capanema, em Curitiba. O episódio veio a público por meio de vídeos e de um relato divulgado pelo ex-atleta nas redes sociais.

Diante da repercussão, a Polícia Militar do Paraná afastou o policial das funções operacionais, determinou sua realocação para atividades administrativas e o encaminhou para avaliação psicológica. A Corregedoria da PM instaurou procedimento interno para apurar as circunstâncias da agressão.

Segundo o relato de Perdigão, ele se aproximou do policial apenas para "cumprimentá-lo, parabenizar pelo serviço e desejar boa noite". Em seguida, ainda segundo seu relato, sem explicação, o agente avançou contra ele e o atingiu com um cassetete.