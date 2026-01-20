O presidente da França, Emmanuel Macron, usou óculos escuros durante seu discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, por um problema ocular. Um vaso sanguíneo do olho do mandatário se rompeu, segundo o médico-chefe do Palácio do Eliseu, informou ao jornal francês Le Monde.

O problema pode acontecer por situações comuns do dia a dia que aumentam momentaneamente a pressão ocular, segundo o oftalmologista Aron Guimarães, da Rede D'Or.

Isso acontece porque na região da conjuntiva ocular (branco do olho), temos vasos sanguíneos muito finos e mais suscetíveis ao rompimento. Tossir ou espirrar com força, fazer esforço físico, fazer força para evacuar e até coçar os olhos podem ser suficientes para que um vaso se rompa, afirma.