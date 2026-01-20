Um pai de santo foi preso preventivamente na quinta-feira (15) sob suspeita de violação sexual mediante fraude, estupro e violência psicológica contra ao menos sete mulheres que frequentavam seu terreiro de umbanda no Ceará.

Francisco Rinivaldo Barbosa Gomes, conhecido como Pai Nivaldo de Oxóssi, 49, é diretor da União Espírita Cearense de Umbanda. A defesa jurídica do líder religioso não foi encontrada.

Por meio de nota, a União Espírita Cearense de Umbanda disse que tomou conhecimento da prisão por meio da imprensa e que o líder religioso está afastado até que o caso seja elucidado.