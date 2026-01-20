Uma médica do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi afastada após constatar erroneamente a morte de uma mulher vítima de um atropelamento na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), em Bauru (a 330 km de São Paulo).

Fernanda Cristina Policarpo, 29, sobreviveu ao acidente e está internada em estado grave na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital de Base de Bauru.

O acidente aconteceu no final da tarde de domingo (18), quando Fernanda foi atropelada na altura do km 352 da rodovia. O motorista afirmou à polícia que a pedestre entrou repentinamente na pista para atravessá-la, sem que ele tivesse tempo suficiente para frear.