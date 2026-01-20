Uma sequência incomum de ataques de tubarão voltou a colocar a Austrália em estado de alerta nos últimos dias. Em menos de 48 horas, ao menos quatro pessoas foram atacadas no estado de New South Wales, três delas enquanto surfavam, em diferentes pontos da costa.

O caso mais recente aconteceu na manhã de terça-feira (20), horário local, em Point Plomer Beach, no litoral norte do estado. Um surfista de 39 anos foi mordido enquanto estava na água e precisou ser encaminhado ao hospital. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos graves. A prancha apresentava marcas claras de dentes, indicando o ataque.

Segundo Steve Pearce, diretor executivo do Surf Life Saving NSW, a região já é conhecida por registrar atividade frequente de tubarões.