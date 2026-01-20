O Corpo de Bombeiros encontrou nesta terça-feira (20) os dois ciclistas que estavam desaparecidos desde a semana passada numa área de mata da região de Juquitiba, na Grande São Paulo. Eles foram localizados vivos, conscientes e orientados, declarou a corporação.

O processo de retirada ainda estava em andamento quando os bombeiros anunciaram a localização. Os ciclistas, Gilberto Alves e um amigo, deixaram a área com apoio de uma aeronave. Eles estavam desaparecidos desde a última quarta (14), quando se perderam em uma trilha.

A dupla chegou a alertar colegas sobre o problema que enfretava e disse que seguiria acompanhando o leito de um rio no sentido da Pedra Lisa, Serra do Mar.