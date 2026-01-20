Um adolescente que cumpre medida socioeducativa na Fundação Casa fugiu durante atendimento médico na noite de segunda-feira (19), no Tatuapé, na zona leste de São Paulo.

O jovem, que não teve a idade divulgada, estava internado na unidade Casa Vila Guilherme, na zona norte, e foi levado ao Hospital do Tatuapé para realizar exames. Ele tem um projétil alojado na coluna após levar um tiro.

Segundo a Fundação Casa, o adolescente pediu água ao funcionário que o acompanhava e aproveitou o momento para fugir.