O Inep, órgão de avaliações do MEC (Ministério da Educação) admitiu erro em dados do novo exame de medicina enviados às instituições de ensino, mas argumentou que as notas finais estão corretas.

A realização da primeira edição do Enamed (Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica) gerou revolta no setor, que tentou barrar a divulgação dos resultados da prova e agora vê divergências e contesta na Justiça as informações apresentadas pelo MEC.

O presidente do Inep, Manuel Palacios, afirma que a inconsistência ocorreu apenas em insumos preliminares repassados a instituições de ensino, mas não afetou dados usados para calcular o desempenho dos estudantes e das faculdades na prova.