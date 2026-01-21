A Polícia Civil do Distrito Federal investiga o técnico de enfermagem de 24 anos suspeito de liderar o esquema que resultou na morte de três pacientes internados na UTI do Hospital Anchieta, em Taguatinga. Segundo a apuração do portal Metrópoles, Marcos Vinícius Silva Barbosa apresentou versões contraditórias durante o depoimento: inicialmente negou crimes e disse ter aplicado apenas medicamentos prescritos; depois, afirmou que teria agido para “aliviar o sofrimento” das vítimas e, em outro momento, alegou nervosismo diante de um ambiente tumultuado.
Relembre o caso: Técnicos de enfermagem são presos por assassinatos em série
Imagens de câmeras de segurança contestaram as declarações e mostraram o suspeito preparando e aplicando substâncias não prescritas nos pacientes, o que levou à confissão. As investigações indicam que ele contou com a ajuda de duas técnicas de enfermagem, também investigadas, que presenciaram os crimes.
As vítimas foram identificadas como João Clemente Pereira, de 63 anos; Marcos Moreira, de 33; e Miranilde Pereira da Silva, de 75. Após a aplicação intravenosa das substâncias, os pacientes sofriam parada cardíaca quase imediata. O hospital informou que detectou situações atípicas, apurou internamente e acionou a polícia, colaborando com as investigações.
*Com informações do Metrópoles