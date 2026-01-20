O Parlamento Europeu decidiu adiar a ratificação de um acordo comercial com os Estados Unidos após ameaças de novas tarifas feitas pelo presidente Donald Trump contra países da União Europeia. A medida foi confirmada nessa terça-feira (21) por líderes dos principais grupos políticos da Casa.
O acordo, fechado em julho após meses de negociações, previa a retirada de tarifas sobre produtos industriais americanos e deveria ser votado nas próximas semanas. O adiamento não encerra o tratado, mas funciona como sinal político de insatisfação do bloco diante das pressões da Casa Branca.
A União Europeia avalia possíveis respostas caso Trump leve adiante a ameaça de impor tarifas a seis países do bloco, entre eles França e Alemanha, em meio a disputas envolvendo a Groenlândia. Líderes europeus se reúnem em cúpula de emergência em Bruxelas para discutir o tema.
Entre as opções em análise estão a suspensão formal do acordo e a retomada de um pacote de tarifas retaliatórias de até 93 bilhões de euros sobre produtos americanos,que foi aprovado no ano passado, mas está congelado até fevereiro. Também está em debate o uso do instrumento europeu contra coerção econômica.
*Com informações do Agence France-Presse