O Parlamento Europeu decidiu adiar a ratificação de um acordo comercial com os Estados Unidos após ameaças de novas tarifas feitas pelo presidente Donald Trump contra países da União Europeia. A medida foi confirmada nessa terça-feira (21) por líderes dos principais grupos políticos da Casa.

O acordo, fechado em julho após meses de negociações, previa a retirada de tarifas sobre produtos industriais americanos e deveria ser votado nas próximas semanas. O adiamento não encerra o tratado, mas funciona como sinal político de insatisfação do bloco diante das pressões da Casa Branca.