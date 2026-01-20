A advogada Juliane Vieira, de 28 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (20), três meses após ficar gravemente ferida ao salvar a mãe e o primo de quatro anos do incêndio num apartamento no centro de Cascavel (PR). Ela estava internada no Hospital Universitário de Londrina desde 15 de outubro de 2025, quando sofreu queimaduras em 63% do corpo.
A informação foi confirmada pela assessoria do hospital. Não foram divulgados detalhes sobre seu estado de saúde. Em atualização anterior, de 14 de janeiro, o hospital informou que Juliane estava consciente e respirando sem auxílio de aparelhos.
O incêndio começou em um apartamento no 13º andar e foi registrado por imagens que circularam nas redes sociais, mostrando Juliane do lado de fora do prédio, pendurada no suporte de ar-condicionado, enquanto ajudava a resgatar a mãe, Sueli Vieira, e o primo, Pietro. Após o resgate, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros.
A Polícia Civil concluiu, em novembro, que o incêndio teve início na cozinha do imóvel e não foi intencional, descartando a hipótese de crime.
*Com informações do g1