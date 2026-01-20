A advogada Juliane Vieira, de 28 anos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (20), três meses após ficar gravemente ferida ao salvar a mãe e o primo de quatro anos do incêndio num apartamento no centro de Cascavel (PR). Ela estava internada no Hospital Universitário de Londrina desde 15 de outubro de 2025, quando sofreu queimaduras em 63% do corpo.

A informação foi confirmada pela assessoria do hospital. Não foram divulgados detalhes sobre seu estado de saúde. Em atualização anterior, de 14 de janeiro, o hospital informou que Juliane estava consciente e respirando sem auxílio de aparelhos.