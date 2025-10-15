Mulher se pendura em ar-condicionado para escapar de incêndio

Uma mulher precisou se pendurar em um suporte de ar-condicionado para escapar de um incêndio que destruiu um apartamento em um edifício residencial em Cascavel (PR), na manhã desta quarta-feira (15).

O fogo começou por volta das 6h45 no último andar do Edifício João Batista, localizado no cruzamento das ruas Riachuelo e Londrina, no bairro Country, em Cascavel, a 498 km de Curitiba.

Segundo o Corpo de Bombeiros, três pessoas estavam dentro do apartamento no momento do incêndio. Uma delas conseguiu sair pela janela e se pendurou na parte externa do edifício para pedir ajuda e tentar resgatar as outras duas vítimas: a mãe, de 51 anos, e uma criança de 4 anos, que estavam presas no interior do imóvel.