Uma mulher de 39 anos foi morta a facadas pelo ex-marido no bairro da Liberdade, região central de São Paulo, no sábado (4). O crime ocorreu após o homem esperar a vítima em uma rua e atacá-la quando ela passava pelo local.

Segundo a Polícia Militar, José Vilson Ferreira, de 29 anos, ficou de tocaia e golpeou Carla Carolina Miranda da Silva nos braços e no abdômen. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima percebe a presença do agressor na rua dos Tapes, tenta fugir, mas é alcançada e esfaqueada.