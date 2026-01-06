Uma mulher de 39 anos foi morta a facadas pelo ex-marido no bairro da Liberdade, região central de São Paulo, no sábado (4). O crime ocorreu após o homem esperar a vítima em uma rua e atacá-la quando ela passava pelo local.
Segundo a Polícia Militar, José Vilson Ferreira, de 29 anos, ficou de tocaia e golpeou Carla Carolina Miranda da Silva nos braços e no abdômen. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a vítima percebe a presença do agressor na rua dos Tapes, tenta fugir, mas é alcançada e esfaqueada.
Carla foi socorrida e encaminhada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de domingo (5). Após o ataque, o suspeito fugiu e foi preso horas depois na zona sul da capital, no bairro do Jabaquara.
De acordo com a Polícia Civil, José Vilson foi detido em flagrante por feminicídio e permanece à disposição da Justiça. A Secretaria de Segurança Pública informou que a vítima possuía uma medida cautelar contra o ex-marido, registrada em janeiro do ano passado. O processo corre em segredo de Justiça por envolver violência contra a mulher.
