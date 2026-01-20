Uma mulher de 40 anos foi assassinada a facadas no pescoço enquanto amamentava o filho, na porta de casa, em Pernambuco. A vítima, identificada como Ivia Stefania da Silva de Castro, foi surpreendida pela agressora, com quem teve relação prévia, segundo a investigação inicial.

Câmeras de segurança registraram o momento em que a agressora, Ewerton Adalberto dos Santos, cujo nome social é Ewellyn, entra no imóvel sem que haja sinal de discussão. Em seguida, sai portando uma faca e ataca Ivia com vários golpes no pescoço. Durante a agressão, a criança que estava no colo da mãe caiu no chão. A vítima ainda tentou se defender, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local.