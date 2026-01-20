Um esquema fraudulento envolvendo a venda de veículos deixou uma mulher sem receber o valor do próprio carro e fez uma jovem perder o primeiro automóvel que havia comprado. O caso é investigado pela polícia e pode ter feito mais de 100 vítimas.

A proprietária entregou o carro a uma revenda após receber a promessa de venda rápida e bônus financeiro. O veículo foi negociado no mesmo dia, mas o pagamento não foi repassado. Ao procurar a loja, a família foi informada de que deveria aguardar, mesmo com o automóvel já fora do local.