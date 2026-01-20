Um esquema fraudulento envolvendo a venda de veículos deixou uma mulher sem receber o valor do próprio carro e fez uma jovem perder o primeiro automóvel que havia comprado. O caso é investigado pela polícia e pode ter feito mais de 100 vítimas.
A proprietária entregou o carro a uma revenda após receber a promessa de venda rápida e bônus financeiro. O veículo foi negociado no mesmo dia, mas o pagamento não foi repassado. Ao procurar a loja, a família foi informada de que deveria aguardar, mesmo com o automóvel já fora do local.
As investigações apontaram que a compradora também foi enganada. Com autorização judicial, policiais localizaram o veículo e comunicaram a jovem sobre o golpe. Segundo a Polícia Civil, ela acreditava ter feito uma compra regular e foi surpreendida pela perda do carro.
De acordo com o advogado que representa vítimas do caso, há um inquérito em andamento e dezenas de pessoas relataram prejuízos semelhantes. O carro foi apreendido, levado à delegacia e devolvido aos proprietários. A revenda citada não se manifestou até a conclusão do caso.
*Com informações do Banda B