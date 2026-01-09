O crime aconteceu na rua Francisco Saracini, próximo a um condomínio residencial. O veículo da vítima apresentava seis marcas de tiros. A suspeita da polícia é a de que Araújo possa ter sido atraído ao local por um encontro via aplicativo de relacionamentos e ter sido vítima do chamado golpe do amor. Nesses casos, criminosos usam perfis falsos para atrair e roubar as pessoas.

O engenheiro mecânico Felipe Afonso Araújo, 40, foi encontrado morto dentro de seu veículo, em Cidade Tiradentes, zona leste de São Paulo, na noite de quarta-feira (7). A Polícia Militar afirma que tentou socorrê-lo, mas ele já estava sem vida.

Silvio Araújo, pai do engenheiro, disse à imprensa que o filho já havia ido a outros encontros marcados por aplicativo, mas sempre em locais públicos e movimentados.

Ele afirmou que não sabe o que pode ter acontecido.

"O celular dele está com a perícia. Vamos tentar [informações] através disso. Possivelmente, ninguém teve acesso ao celular dele. Eu não sei o que pensar, o que fazer. Eu só tô aguardando notícia", disse.

A SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que o caso foi registrado como latrocínio no DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa), que requisitou exames ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal para auxiliar nas investigações.

Ninguém foi identificado ou preso até a publicação.