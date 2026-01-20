Um homem de 36 anos foi preso em flagrante ao invadir um culto religioso e ameaçar de morte um diácono na noite de domingo (18), em Cascavel (PR). Durante a confusão, ele pegou uma faca e tentou atacar o religioso, que participava da celebração.

Leia mais: Pai ataca padre com facão após abordagem 'suspeita' às filhas

Segundo a Polícia Civil do Paraná, o suspeito entrou no templo causando tumulto. Ao ser advertido, reagiu agressivamente, fez ameaças e afirmou que tinha saído recentemente da prisão. Pessoas que estavam no local conseguiram contê-lo até a chegada da Guarda Municipal.