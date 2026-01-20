Um homem de 36 anos foi preso em flagrante ao invadir um culto religioso e ameaçar de morte um diácono na noite de domingo (18), em Cascavel (PR). Durante a confusão, ele pegou uma faca e tentou atacar o religioso, que participava da celebração.
Segundo a Polícia Civil do Paraná, o suspeito entrou no templo causando tumulto. Ao ser advertido, reagiu agressivamente, fez ameaças e afirmou que tinha saído recentemente da prisão. Pessoas que estavam no local conseguiram contê-lo até a chegada da Guarda Municipal.
Levado à delegacia, o homem voltou a ameaçar os envolvidos e disse que retornaria para incendiar a igreja. Em depoimento, alegou que foi ao local para pedir orações e que sacou a faca por ter sido repreendido. Ele tem antecedentes por crimes de violência doméstica e familiar.
O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário e deve responder por perturbação de culto religioso, ameaça, injúria e tentativa de lesão corporal.
*Com informações do Banda B