Um pai perseguiu e agrediu um padre de 66 anos com facão quando suspeitou de como o religioso interagiu com suas filhas, de 11 e 14 anos, num posto de gasolina em Unaí (MG), na quarta-feira (10). O eletricista, de 29 anos, assistiu às imagens das câmeras de segurança e considerou suspeitos os gestos do padre durante a conversa com as adolescentes.

Segundo a Polícia Militar, as meninas estavam no posto acompanhando a mãe, funcionária. O padre se aproximou para comprar algo na conveniência e elogiou a beleza das garotas, além de dizer que elas deveriam estar estudando. A mãe afirmou à PM que não gostou da abordagem e tentou acionar a polícia diversas vezes enquanto o idoso ainda estava no estabelecimento.