Um pai perseguiu e agrediu um padre de 66 anos com facão quando suspeitou de como o religioso interagiu com suas filhas, de 11 e 14 anos, num posto de gasolina em Unaí (MG), na quarta-feira (10). O eletricista, de 29 anos, assistiu às imagens das câmeras de segurança e considerou suspeitos os gestos do padre durante a conversa com as adolescentes.
Segundo a Polícia Militar, as meninas estavam no posto acompanhando a mãe, funcionária. O padre se aproximou para comprar algo na conveniência e elogiou a beleza das garotas, além de dizer que elas deveriam estar estudando. A mãe afirmou à PM que não gostou da abordagem e tentou acionar a polícia diversas vezes enquanto o idoso ainda estava no estabelecimento.
Após ver as filhas alteradas e checar as imagens do circuito interno, o pai identificou julgou o comportamento impróprio. Mais tarde, ao ver o carro do padre passando pela avenida, iniciou a perseguição. Ele desceu do veículo e golpeou a janela do carro do religioso com o facão, quebrando o vidro. Depois, jogou-a no chão.
O padre correu para a margem da via e aguardou a chegada da polícia. Ele sofreu cortes no braço esquerdo e sangramento no abdômen, foi atendido e liberado após procedimento médico.
O eletricista confessou a agressão e entregou o facão, que foi apreendido. Ambos foram levados à delegacia para prestar esclarecimentos. Até agora, não há registro de detenção de nenhuma das partes.
*Com informações da Folhapress