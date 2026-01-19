Uma adolescente de 15 anos foi apreendida na sexta-feira (16) sob suspeita de omissão no caso do afogamento que resultou na morte de uma menina de 11 anos em Campinas (SP), em 26 de dezmbro A jovem foi encaminhada à Fundação Casa, onde permanece à disposição das investigações.

A vítima, Anna Clara Soares de Brito, morreu após ter o cabelo sugado pelo sistema de sucção da piscina do sítio dos avós maternos, dez dias após aprovação da ‘Lei Manuela’.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que a criança se debate enquanto fica presa no equipamento por 16 minutos.

De acordo com a polícia, a adolescente que estava na piscina presenciou a situação e permaneceu próxima, mas não acionou socorro nos minutos considerados decisivos. O resgate só veio depois, quando já não foi possível salvar a menina.