O corpo de Isabela Miranda Borck, 17, desaparecida há mais de 45 dias em Itajaí (SC), foi localizado em uma área de mata no município de Caraá, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada pela Polícia Civil.

Isabela morava em Itajaí com a mãe e o irmão. Havia recém-concluído o Ensino Médio. O desaparecimento ocorreu em 30 de novembro de 2025.

Pai da adolescente, de 53 anos, está preso desde dezembro, suspeito de envolvimento no crime. Ele foi localizado no dia 18 de dezembro em Maracaju (MS), após trabalho de inteligência. No início da semana, foi transferido para o presídio de Itajaí, onde deu entrada na quinta-feira (15). "Nós tentamos prendê-lo em Caraá, por meio de mandado de prisão, mas um dia antes do cumprimento da medida ele fugiu", afirmou o delegado Jair Francisco dos Anjos, de Santo Antônio da Patrulha (RS).