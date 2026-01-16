O salva-vidas Guilherme da Guerra Domingos, de 24 anos, morreu afogado ao tentar recuperar a aliança perdida de uma visitante No Wet n' Wild, parque aquático de Itupeva (SP). O acidente aconteceu na tarde de terça-feira (13), no horário de funcionamento do local.
Segundo familiares, o líder da equipe de salva-vidas mergulhou em uma piscina de três metros de profundidade para ajudar a turista que havia perdido a aliança. Colegas estranharam a demora para que Guilherme retornasse à superfície e iniciaram o resgate.
O jovem foi retirado da água após alguns minutos submerso, recebeu os primeiros socorros ainda no parque e foi levado pelo Samu ao Hospital Nossa Senhora Aparecida, mas não resistiu.
Em nota, o Wet’n Wild informou que a piscina não tem ralo e que o sistema hidráulico utiliza drenos laterais, além de destacar que a atração opera há 17 anos sem registros semelhantes. O parque afirmou ainda que os salva-vidas passam por treinamentos e reciclagens periódicas, têm certificação internacional e que a empresa colabora com as investigações.
*Com informações do SBT News