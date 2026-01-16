O salva-vidas Guilherme da Guerra Domingos, de 24 anos, morreu afogado ao tentar recuperar a aliança perdida de uma visitante No Wet n' Wild, parque aquático de Itupeva (SP). O acidente aconteceu na tarde de terça-feira (13), no horário de funcionamento do local.

Segundo familiares, o líder da equipe de salva-vidas mergulhou em uma piscina de três metros de profundidade para ajudar a turista que havia perdido a aliança. Colegas estranharam a demora para que Guilherme retornasse à superfície e iniciaram o resgate.