Um motociclista de 24 anos se feriu ao ser arrastado pelo pescoço por fios de telefonia soltos na manhã desta segunda-feira (19), em Joinville (SC). O acidente aconteceu quando ele para o trabalho e foi interceptado pela fiação baixa na via.

O rapaz tentou frear, mas foi puxado quando o ônibus que trafegava no sentido contrário atingiu a fiação. Ele foi arrastado por alguns metros até o motorista do coletivo se dar conta e parar o veículo. O motociclista sofreu cortes no pescoço e queimaduras nas mãos, pulsos e ombros, causadas pelo atrito com o asfalto e pelos próprios fios.