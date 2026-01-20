Um motociclista de 24 anos se feriu ao ser arrastado pelo pescoço por fios de telefonia soltos na manhã desta segunda-feira (19), em Joinville (SC). O acidente aconteceu quando ele para o trabalho e foi interceptado pela fiação baixa na via.
O rapaz tentou frear, mas foi puxado quando o ônibus que trafegava no sentido contrário atingiu a fiação. Ele foi arrastado por alguns metros até o motorista do coletivo se dar conta e parar o veículo. O motociclista sofreu cortes no pescoço e queimaduras nas mãos, pulsos e ombros, causadas pelo atrito com o asfalto e pelos próprios fios.
O condutor do ônibus prestou auxílio, mas a vítima foi a uma unidade de pronto atendimento por conta própria. O motociclista também registrou ocorrência e fez exame de corpo de delito, afirmando que pretende acionar judicialmente as empresas responsáveis pela fiação.
A Celesc (Centrais Elétricas de Santa Catarina) informou que só tomou conhecimento do caso após ser acionada pela imprensa e enviou equipes ao local para organizar os fios. A companhia reforçou que a manutenção dos cabos de telecomunicação é de responsabilidade exclusiva das prestadoras do serviço, que não responderam até o fechamento da matéria.
*Com informações do NSC Total