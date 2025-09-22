Acidente com motorista bêbado mata 8; 6 eram da mesma família

Seis pessoas de uma mesma família morreram em um acidente com oito vítimas fatais em Campinorte (GO).

Um caminhão, um carro de passeio e uma moto bateram na BR-153 na noite do sábado. O acidente aconteceu no km 171 da via, por volta das 19h, segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás.

Acidente foi causado por uma caminhonete dirigida por um homem embriagado, que bateu na traseira do carro de passeio. Após a colisão, a motorista do carro perdeu o controle e invadiu a pista contrária, batendo de frente com o caminhão, que atingiu uma moto. As informações constam em relatório preliminar da Polícia Rodoviária Federal.