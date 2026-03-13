A Justiça do Rio de Janeiro acatou um pedido de um condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e decidiu pela expulsão do ex-jogador de Fluminense, Corinthians e São Paulo Carlos Alberto da unidade. Foram mais de 50 reclamações contra ele, entre 2019 e 2023.

O motivo, segundo o processo disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Rio, é o "comportamento antissocial reiterado", dele no local. Multas no total de R$ 20 mil teriam sido ignoradas.

Conforme relatos de testemunhas e informações descritas na ação, nos mais variados horários, Carlos Alberto teria realizado festas com música alta, usado vocabulário vulgar com ofensas e tom de voz elevado.