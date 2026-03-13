A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu três pessoas sob suspeita de envolvimento na morte da corretora imobiliária Luciani Aparecida Estivalet Freitas, de 47 anos, que estava desaparecida desde a segunda-feira (9).

Os investigadores confirmaram nesta sexta (13) que partes do corpo encontrado em um córrego na quarta (11) na cidade de Major Gercino, na região metropolitana de Florianópolis (SC), é da vítima. O caso é investigado como latrocínio (roubo seguido de morte) e ocultação de cadáver.

Segundo os investigadores, Luciani provavelmente foi morta entre os dias 4 e 5. O corpo teria permanecido até a madrugada do dia 7 no apartamento dela, quando foi removido. Em seguida, foi esquartejado e levado até a ponte na área rural de Major Gercino, onde foi lançado no rio em cinco pacotes. A polícia realiza buscas para localizar outras partes do corpo.