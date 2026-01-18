Uma mulher foi morta a tiros neste sábado (17) pelo ex-companheiro próximo a um batalhão da polícia em Santa Catarina.

Daiane Simão da Costa, de 35 anos, foi baleada pelo ex-companheiro, não resistiu aos ferimentos e morreu. A morte foi registrada na manhã de ontem no centro de Balneário Piçarras, litoral norte catarinense.

Daiane tinha uma medida protetiva em seu nome contra o atirador. O agressor, que não teve o nome divulgado, a perseguiu em uma motocicleta antes de atirar.