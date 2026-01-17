Um médico matou outros dois colegas de profissão a tiros em frente a um restaurante na avenida Copacabana, no bairro Alphaville Plus, em Barueri, na Grande São Paulo. O crime ocorreu na noite desta sexta-feira (16).

Segundo a polícia, o autor dos disparos, Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, 44, foi preso em flagrante.

O caso aconteceu por volta das 22h, quando Silva Filho encontrou com Luís Roberto Pellegrini Gomes, 43, e Vinicius Dos Santos Oliveira, 35. Os três começaram a discutir dentro do restaurante e uma equipe da Guarda Civil chegou a ser acionada.