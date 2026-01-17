Um helicóptero caiu na manhã deste sábado (17) em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, e deixou três pessoas mortas, segundo o Corpo de Bombeiros.

A queda se deu em uma área de mata fechada e de difícil acesso. As vítimas foram três homens, de acordo com a corporação, que foi acionada para a ocorrência às 9h55.

Ainda segundo os bombeiros, a pessoa que acionou os militares relatou que a aeronave teria caído momentos após ter decolado, mas uma perícia irá apurar a dinâmica do acidente. A corporação informou que o local da queda fica próximo à rua José Martins Brito.