TRAGÉDIA

Queda de helicóptero no Rio deixa três pessoas mortas

Por Artur Búrigo e Leonardo Vieceli | da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução/TV Globo
Helicóptero caiu em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro
Um helicóptero caiu na manhã deste sábado (17) em Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro, e deixou três pessoas mortas, segundo o Corpo de Bombeiros.

A queda se deu em uma área de mata fechada e de difícil acesso. As vítimas foram três homens, de acordo com a corporação, que foi acionada para a ocorrência às 9h55.

Ainda segundo os bombeiros, a pessoa que acionou os militares relatou que a aeronave teria caído momentos após ter decolado, mas uma perícia irá apurar a dinâmica do acidente. A corporação informou que o local da queda fica próximo à rua José Martins Brito.

O acidente envolveu a aeronave de matrícula PS-GJS, de acordo com nota divulgada pela FAB (Força Aérea Brasileira) por meio do Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos).

O comunicado não detalhou a rota do voo. A identidade das vítimas também não foi divulgada pelas autoridades.

O helicóptero era do modelo Robinson R44 II, fabricado em 2010, e tinha quatro assentos, segundo consulta disponível no site da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

No mesmo endereço, a situação da aeronave era descrita como normal. O CVA (Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade) era válido até 8 de janeiro de 2027.

Ainda de acordo com o site da Anac, o helicóptero não tinha autorização para voos comerciais como táxi aéreo. As autoridades, contudo, não confirmaram a finalidade do voo até o momento.

A FAB disse que investigadores do Seripa 3 -órgão regional do Cenipa com sede no Rio? foram chamados para iniciar a apuração das possíveis causas do acidente.

"Durante a ação inicial, profissionais qualificados e credenciados aplicam técnicas específicas para coleta e confirmação de dados, preservação de elementos, verificação inicial dos danos causados à aeronave ou pela aeronave, além do levantamento de outras informações necessárias à investigação", acrescentou.

Um vídeo compartilhado pelos bombeiros mostra um helicóptero da corporação sobrevoando a área durante as operações de resgate.

O GOA (Grupamento de Operações Aéreas), especialistas do Goesp (Grupo de Operações Especiais) e militares do quartel de Guaratiba foram acionados para a ocorrência.

