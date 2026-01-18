O médico Carlos Alberto Azevedo Silva Filho, 44, preso neste sábado (17) por matar outros dois médicos em Alphaville, área nobre de São Paulo, já foi preso por agressão e racismo em um hotel de luxo de Aracaju (SE).

Carlos Alberto foi preso em Aracaju em julho de 2025. Ele estava hospedado no Hotel Vidam, chegou embriagado ao estabelecimento e agrediu alguns funcionários que estavam na recepção. Essas foram as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública de Sergipe na época.

Médico agrediu fisicamente um funcionário e proferiu ofensas racistas contra outro trabalhador, a quem chamou de "gordo" e "preto". Além disso, ele também quebrou alguns objetos e móveis do hotel.