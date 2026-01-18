18 de janeiro de 2026
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SEGURANÇA

Homem é expulso de voo após recusar pôr celular em modo avião

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Confusão foi registrada em vídeo por outros passageiros
Confusão foi registrada em vídeo por outros passageiros

Um homem foi expulso pela Polícia Federal de um voo da Latam, no Aeroporto Internacional de Brasília, na sexta-feira (16), após se recusar a deixar o celular no modo avião.

Voo tinha como destino o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Passageiro não quis deixar seu aparelho no modo avião, mesmo após pedidos feitos pela equipe de bordo.

Com a recusa em deixar o aparelho no modo offline, o passageiro foi convidado a sair da aeronave. Ele voltou a negar o pedido dos comissários e, por esse motivo, a Polícia Federal foi acionada.

Confusão foi registrada em vídeo por outros passageiros. As imagens mostram o momento em que os policiais retiram o homem de dentro da aeronave para que o voo possa prosseguir.

PF confirmou a retirada do passageiro a pedido da equipe que operava o voo da Latam. Em nota, o órgão informou que sua atuação "limitou-se ao acompanhamento e à retirada do passageiro, de forma prioritariamente voluntária, com o objetivo de preservar a ordem e a segurança no ambiente aeroportuário".

Passageiro foi encaminhado à área do externa do terminal e não foi preso, afirmou a PF. Ainda de acordo com o órgão, "eventuais decisões relativas à remarcação de voo, reembolso ou demais providências comerciais são de exclusiva responsabilidade da companhia aérea, por se tratarem de questões contratuais entre a empresa e o passageiro".

Latam afirmou que a PF foi acionada "em razão do comportamento indisciplinado do passageiro". Por nota, a companhia aérea disse cumprir "rigorosamente os padrões de segurança e que adota todas as medidas técnicas e operacionais necessárias para garantir a segurança de seus passageiros e funcionários", por isso a necessidade de deixar aparelhos eletrônicos no modo avião.

Por causa do imprevisto, houve um atraso de quase duas horas no voo. Marcado para decolar às 17h45, o avião só decolou do aeroporto de Brasília às 19h20 de ontem.

Como o passageiro retirado da aeronave não teve o nome divulgado, não foi possível localizá-lo para pedir posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Comentários

Comentários