Um homem foi expulso pela Polícia Federal de um voo da Latam, no Aeroporto Internacional de Brasília, na sexta-feira (16), após se recusar a deixar o celular no modo avião.

Voo tinha como destino o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. Passageiro não quis deixar seu aparelho no modo avião, mesmo após pedidos feitos pela equipe de bordo.

Com a recusa em deixar o aparelho no modo offline, o passageiro foi convidado a sair da aeronave. Ele voltou a negar o pedido dos comissários e, por esse motivo, a Polícia Federal foi acionada.