A Polícia Civil do Rio de Janeiro apreendeu neste sábado (17) o passaporte de uma advogada argentina, suspeita de ofensas raciais contra funcionário de um bar em Ipanema, na zona sul da capital fluminense.

Argentina, identificada como Agostina Paez, 29, foi flagrada praticando ofensas racistas na saída de um bar. O episódio ocorreu na quarta-feira (14), mas a suspeita só prestou depoimento hoje, quando teve o passaporte apreendido.

Vítima, que não teve a identidade revelada, registrou boletim de ocorrência na quarta-feira. De acordo com a polícia, o homem, que é funcionário do bar, informou que a argentina teria lhe apontado o dedo e proferido ofensas de cunho racial ao chamá-lo de "negro" de forma pejorativa e discriminatória.