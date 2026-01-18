A semana começa com a possibilidade de "tempestades severas" nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do Brasil.

Previsão é de chuvas fortes, com possibilidade de tornados no Paraná, no interior de São Paulo e no sul do Mato Grosso do Sul. As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais também estão em estado de alerta. De acordo com o Inmet, a previsão é de pancadas de chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora em algumas regiões desses estados.