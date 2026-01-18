Seis policiais militares foram presos suspeitos de envolvimento no assassinato do comerciante e lobista Luis Francisco Caselli, de 61 anos, no Jardim Anália Franco, na zona leste de São Paulo, em novembro do ano passado.

Prisões ocorreram anteontem após investigação conduzida pelo DHPP (Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa), da Polícia Civil. Em nota, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) confirmou que os seis suspeitos pertenciam ao 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) em São Bernardo do Campo (SP).

Todos os presos foram encaminhados para o Presídio Militar Romão Gomes, na capital. A Corregedoria da PM acompanhou as detenções, e informou que também dá suporte às investigações. "A gente não fica feliz com essa situação, em que um agente público que se comprometeu a servir e proteger acaba se envolvendo em uma ação criminosa, mas é importante que a população saiba que quando isso acontece, nossas polícias estão de prontidão para trazê-los à Justiça", afirmou o secretário de Segurança, Osvaldo Nico Gonçalves.