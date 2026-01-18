O Pentágono colocou cerca de 1,5 mil soldados da ativa em estado de prontidão para possível envio a Minnesota. A medida ocorre diante de protestos contra a política de deportações do governo federal, segundo a imprensa dos Estados Unidos.

Tropas foram orientadas a se preparar para deslocamento caso a situação no estado se agrave. Ainda não há decisão sobre o envio. A Casa Branca afirmou que é procedimento padrão manter o Pentágono preparado para decisões presidenciais. As informações foram repassadas pelo jornal Washington Post.

Presidente Donald Trump ameaçou acionar a Lei da Insurreição. Ele disse que pode autorizar o uso das Forças Armadas se autoridades estaduais não contiverem protestos contra agentes de imigração. A declaração ocorreu após o envio de mais agentes do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas, na sigla em inglês) a Minnesota. A Lei da Insurreição permite ao presidente empregar as Forças Armadas dentro do país. A norma pode ser usada em casos de obstrução ilegal ou rebelião contra a autoridade federal.