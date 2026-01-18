As autoridades iranianas confirmaram à Reuters a morte de pelo menos 5.000 pessoas durante protestos no Irã, incluindo cerca de 500 membros das forças de segurança.

Autoridades locais responsabilizaram os "terroristas e manifestantes armados" pelas mortes de "iranianos inocentes", segundo um oficial iraniano que falou à Reuters.

A confirmação foi feita por um oficial iraniano que preferiu não se identificar devido à sensibilidade do assunto. Segundo a Reuters, os confrontos mais intensos e o maior número de mortes ocorreram nas áreas curdas do noroeste do Irã, onde separatistas curdos têm sido ativos.