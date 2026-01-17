O temporal que atingiu a capital paulista fez a Defesa Civil emitir, pela primeira vez, um alerta extremo de chuva para as zonas leste e sul da cidade de São Paulo. A notificação, mais prolongada nos aparelhos celulares, foi enviada perto das 18h deste sábado (17).

A forte chuva causou alagamentos e deixou motoristas ilhados, principalmente na região da Vila Prudente, na zona leste.

Após o transbordamento do córrego da Mooca, a avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello ficou intransitável em diversos pontos desde o viaduto Grande São Paulo até o acesso à avenida Salim Farah Maluf.